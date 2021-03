Meitè: «Meritavamo di più, non eravamo venuti qui per pareggiare»

Al termine di Manchester United-Milan, Souahilo Meitè ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Ecco le dichiarazioni di Souahilo Meitè al termine di Manchester United-Milan ai microfoni di Sky Sport: «Lo sappiamo tutti che è difficile fare una bella partita all’Old Trafford. Per come abbiamo giocato meritavamo di più ma siamo contenti. Qui c’è un bel gruppo con confidenza, parliamo tanto, mi fa crescere e mi fa credere di più delle mie qualità. Oggi sono contento per la squadra e anche per me. Kessié è un vero amico, con Franck è facile giocare perché è anche francese e lo capisco molto bene.»

«Gol annullato a Kessié? Il calcio è così, si fanno gli errori. Va bene lo stesso. Noi abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità. E’ bello fare una bella partita ma non siamo venuti qui per pareggiare o non prendere gol, volevamo dominare il gioco e ci siamo riusciti.»