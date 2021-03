Meité, lo United come un piccolo passo verso il riscatto: Milan attento alla prestazione del mediano, in crescita negli ultimi tempi

Meité, lo United come un piccolo passo verso il riscatto: Milan attento alla prestazione del mediano, in crescita negli ultimi tempi. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto anche per lui, molto probabilmente titolare nella gara di domani sera contro il Manchester: “Potrebbe succedere lo stesso

per Meité, in prestito dal Torino per un milione, cui bisognerebbe aggiungerne altri 8 in caso di riscatto”. Il riferimento è a Tomori, per il quale il Milan si starebbe già muovendo per l’acquisto a titolo definitivo con il Chelsea.

INTANTO IN CAMPO- “Insieme-si legge sulla rosea- lui e Kessie hanno dominato il primo round a Manchester, il secondo potrebbe suonare come

una conferma preziosa in attesa del decollo di Tonali e del recupero pieno di Bennacer”.