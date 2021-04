Meité e Krunic destini opposti: ecco le ultime sui due giocatori rossoneri

Meité e Krunic strade opposte: il primo sarebbe vicino alla permanenza in rossonero, mentre il bosniaco potrebbe…

Il Milan in vista della prossima stagione avrebbe deciso di trattenere Soualiho Meité. Il centrocampista in prestito dal Torino, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe ad un passo dal riscatto (per un totale di 8 milioni di euro).

Destino inverso per Rade Krunic: il bosniaco non starebbe trovando molto spazio tra le file rossonere e per questo motivo il club di Via Aldo Rossi sarebbe intenzionato a girarlo in prestito ad un club per farlo giocare con più continuità.