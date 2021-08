Il Real Madrid spinge per Kylian Mbappé, un affare che potrebbe dare il via a un incredibile valzer di fenomeni in attacco

La notizia di ieri dell’offerta choc del Real Madrid da 160 milioni per accaparrarsi Kylian Mbappé ha scosso nuovamente un mercato che quest’estate ha visto proprio il PSG protagonista indiscusso. I parigini per il momento resistono, ma sia i Blancos che il francese sembrano sicuri di potersi presto trovare. E il possibile passaggio dell’enfant prodige a Madrid potrebbe scatenare un’incredibile valzer di fenomeni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, con l’addio di Mbappé il PSG si ritroverebbe costretto a rinforzarsi in attacco; magari anche tra un anno quando Erling Haaland avrà una clausola rescissoria di “soli” 75 milioni di euro. Il norvegese sarebbe l’erede perfetto del francese e, dopo una seconda intera stagione al Borussia Dortmund, sarebbe pronto al grande salto. Ma i parigini potrebbero fiondarsi anche su Cristiano Ronaldo, portando la Juventus proprio sul gigante norreno di cui non ha mai perso le tracce.