Mbappè via dal Psg? Il club apre ad un clamoroso scenario: «C’è anche un’italiana»

In Francia tiene banco il futuro di Mbappè sul mercato. In tal senso il Psg apre ad un clamoroso scenario, le ultime

Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Sports UK, svelato questo clamoroso scenario sul futuro di Kylian Mbappé con il PSG.

PAROLE – Si dice che guadagni circa 2 milioni di sterline a settimana e il suo bonus fedeltà è incredibile. Se dovesse rimanere al PSG per un’altra stagione, guadagnerebbe più di 100 milioni di sterline. Quello che mi è stato detto è che il PSG sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito la prossima stagione, pur di liberarsi del peso del suo ingaggio. Quindi, se un club volesse prenderlo non dovrebbe necessariamente preoccuparsi di pagare una quota di trasferimento. Potrebbe averlo in prestito per una stagione, accettando di accollarsi l’intero stipendio. Il PSG vuole solo che se ne vada, ma ovviamente il giocatore rimane in una posizione forte perché ha un contratto. Qualora lo volesse, potrebbe sacrificare la prossima stagione e trasferirsi al Real Madrid gratuitamente la prossima estate. Mi è stato anche detto che il PSG ha avuto diverse offerte, sia per il prestito che per un trasferimento a titolo definitivo. Ci sono 2-3 club della Premier League, oltre a uno italiano, uno spagnolo e uno arabo.