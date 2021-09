Mauro: «Juventus? La svolta non era con il Malmoe ma sarà con il Milan»

Massimo Mauro ha spiegato come la Juventus non possa aver segnato una svolta battendo il Malmoe. La gara cruciale sarà con il Milan

Massimo Mauro è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per commentare la sfida tra Malmoe e Juventus di Champions League. Il commentatore sportivo non pensa a una svolta per i bianconeri: il vero esame sarà il Milan.

«Quella contro il Malmoe non è di certo la vittoria della svolta per la Juventus. È stata una partita importante ma la sera svolta sarà il Milan. Era difficile non mantenere la porta inviolata contro questi attaccanti. Comunque Szczesny se l’è cavata bene, non è che poteva essere diventato di colpo un portiere scarso».

