Viscidi predica calma e avvisa il Milan: «Camarda? Grandi potenzialità ma non va fatto questo errore»

Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili maschili, ha parlato di Francesco Camarda: avviso al Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili maschili, ha parlato così del bomber del Milan Francesco Camarda:

«Un pizzico di stupore è inevitabile, parliamo di un 2008. Estremamente giovane, non solo per il nostro calcio ma anche per i parametri Uefa. Detto questo, il cammino di Francesco è lineare: sia al Milan che in Nazionale gioca con compagni più grandi di tre anni. Credo che questa chiamata vada considerata un attestato di stima: Francesco ha potenzialità enormi ma deve ricordare che la strada è ancora lunga. Lo farà, è un ragazzo determinato anche fuori dal campo. Andrà accompagnato nella crescita, tattica e psicologica: occorre continuare a lavorare, a questa età c’è da migliorare in tutto. Tecnica, comprensione del gioco, esperienza. Ecco, l’esperienza la fai giocando: Camarda gioca regolarmente con la Primavera ed è probabile che continui a farlo anche dopo la convocazione di Pioli. È fondamentale: tenere un giovane in prima squadra senza dargli minutaggio serve a poco».