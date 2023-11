Pistocchi sentenzia il Milan: «Pasticcione e senza gioco. Pioli in bilico»

Maurizio Pistocchi ha commentato la brutta sconfitta subita dal Milan contro l’Udinese ieri a San Siro: le sue dichiarazioni

Attraverso il proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha commentato così Milan-Udinese:

«Milan battuto 0:1 in casa dall’Udinese e finito a -6 dall’Inter. L’Udinese passa su rigore-molto contestato, fallo di Adli su Ebosele- con Pereira, poi rischia poco o niente contro un Milan pasticcione e senza gioco. Leao è un fantasma e sbaglia quasi tutto, gli altri 10 non fanno meglio: poche idee e poca qualità, e per i rossoneri il muro friulano diventa invalicabile. Con 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare la posizione di Pioli diventa sempre più critica».