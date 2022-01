Matri: «Leao? Sta trovando continuità, se Pioli lo paragona ad Henry...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Matri ha commentato così il momento del Milan e lo stato di forma di Rafael Leao nel prepartita del match con il Venezia a Dazn. Le sue parole.

«I rossoneri devono provare a prendersi questi sei punti che diventerebbero fondamentali per il campionato. Il Milan convince nonostante le assenze in difesa. Giocano bene e ad alti ritmi. Pioli sta cambiando e dando fiducia a tutti, sta avendo grandi risposte dai giovani. Leao sta trovando continuità, manca ancora in fase realizzativa ma sta migliorando i suoi numeri. Ha grande potenziale e se Pioli lo paragona ad Henry…»