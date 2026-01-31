Calciomercato
Mateta Milan, ore convulse: attaccante in pressing sul Crystal Palace, cosa manca per chiudere l’operazione
Il mercato del Milan è giunto all’ultimo, decisivo miglio. Nonostante l’accordo tra i club e la volontà ferrea del giocatore, l’arrivo immediato di Jean-Philippe Mateta a Milanello è appeso a un unico, fondamentale incastro. Come riportato da Matteo Moretto, la dirigenza rossonera avrà nuovi contatti oggi per sbloccare definitivamente la situazione.
Mateta Milan, cosa manca per la fumata bianca?
Il puzzle è quasi completo, ma mancano ancora le tessere definitive per far decollare il gigante francese verso l’Italia:
- Il via libera del Palace: Nonostante l’intesa verbale sui 30-35 milioni di euro, il club londinese non ha ancora dato il semaforo verde definitivo per la partenza immediata.
- Il sostituto delle “Eagles”: Il motivo del ritardo è puramente tecnico. Il Crystal Palace non lascerà partire Mateta finché non avrà blindato al 100% il suo erede. Sebbene sia stato ufficializzato l’arrivo di Evann Guessand dall’Aston Villa, il tecnico Glasner attende la chiusura della trattativa per Jorgen Strand Larsen dai Wolves per sentirsi totalmente coperto.
- Il nodo Nkunku: In casa Milan, l’arrivo di Mateta resta legato a doppio filo all’uscita di Christopher Nkunku. La Roma insiste per il prestito, e la sua partenza libererebbe lo spazio salariale e numerico necessario per accogliere il nuovo numero 9 di Allegri.
Ore di attesa e pressione
Mateta sta spingendo con ogni mezzo per vestire rossonero subito, avendo già declinato l’offerta del Nottingham Forest. L’agente del giocatore è in costante contatto con Sharon Lacey (CEO del Palace) per forzare i tempi. Il Milan conta di risolvere questi dettagli burocratici tra stasera e domattina, puntando a chiudere la pratica prima dell’inizio della sessione di allenamento di lunedì.