Mateta Milan, ore convulse: attaccante in pressing sul Crystal Palace, cosa manca per chiudere l’operazione

Mateta Milan, sono ore convulse per l’arrivo dell’attaccante: serve il sostituto del francese per l’ok definitivo del Crystal Palace

Il mercato del Milan è giunto all’ultimo, decisivo miglio. Nonostante l’accordo tra i club e la volontà ferrea del giocatore, l’arrivo immediato di Jean-Philippe Mateta a Milanello è appeso a un unico, fondamentale incastro. Come riportato da Matteo Moretto, la dirigenza rossonera avrà nuovi contatti oggi per sbloccare definitivamente la situazione.

Mateta Milan, cosa manca per la fumata bianca?

Il puzzle è quasi completo, ma mancano ancora le tessere definitive per far decollare il gigante francese verso l’Italia:

Il via libera del Palace: Nonostante l’intesa verbale sui 30-35 milioni di euro , il club londinese non ha ancora dato il semaforo verde definitivo per la partenza immediata.

Nonostante l’intesa verbale sui , il club londinese non ha ancora dato il semaforo verde definitivo per la partenza immediata. Il sostituto delle “Eagles”: Il motivo del ritardo è puramente tecnico. Il Crystal Palace non lascerà partire Mateta finché non avrà blindato al 100% il suo erede. Sebbene sia stato ufficializzato l’arrivo di Evann Guessand dall’Aston Villa, il tecnico Glasner attende la chiusura della trattativa per Jorgen Strand Larsen dai Wolves per sentirsi totalmente coperto.

Il motivo del ritardo è puramente tecnico. Il Crystal Palace non lascerà partire Mateta finché non avrà blindato al 100% il suo erede. Sebbene sia stato ufficializzato l’arrivo di dall’Aston Villa, il tecnico Glasner attende la chiusura della trattativa per dai Wolves per sentirsi totalmente coperto. Il nodo Nkunku: In casa Milan, l’arrivo di Mateta resta legato a doppio filo all’uscita di Christopher Nkunku. La Roma insiste per il prestito, e la sua partenza libererebbe lo spazio salariale e numerico necessario per accogliere il nuovo numero 9 di Allegri.

Ore di attesa e pressione

Mateta sta spingendo con ogni mezzo per vestire rossonero subito, avendo già declinato l’offerta del Nottingham Forest. L’agente del giocatore è in costante contatto con Sharon Lacey (CEO del Palace) per forzare i tempi. Il Milan conta di risolvere questi dettagli burocratici tra stasera e domattina, puntando a chiudere la pratica prima dell’inizio della sessione di allenamento di lunedì.