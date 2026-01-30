Mateta, chiusura nella notte! Ultimi dialoghi col Crystal Palace, cifre e dettagli della trattativa

Mateta, la chiusura è prevista nella notte: ultimissimi dettagli burocratici col Crystal Palace e via libera per la partenza della punta

Il traguardo è ormai in vista. Quella che era iniziata come una giornata frenetica si sta trasformando nella serata della fumata bianca definitiva: Jean-Philippe Mateta è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan con effetto immediato. Secondo quanto appreso dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa è ai dettagli finali.

Mateta, operazione lampo: chiusura entro stasera

Il Milan ha rotto gli indugi per regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo offensivo tanto atteso per contrastare l’Inter nella corsa Scudetto:

Accordo Totale: Milan e Crystal Palace sono al lavoro proprio in questi minuti per limare le ultime virgole burocratiche. L’obiettivo dichiarato è chiudere ufficialmente l’operazione entro la mezzanotte di oggi, permettendo al giocatore di volare in Italia già nelle prossime ore.

Il sorpasso: Nonostante il forte interesse del Nottingham Forest, la volontà ferrea di Mateta di vestire rossonero ha fatto la differenza. Il francese ha scelto il progetto tecnico di Allegri, convinto di poter essere il fattore determinante nel rush finale della Serie A.

Nonostante il forte interesse del Nottingham Forest, la volontà ferrea di Mateta di vestire rossonero ha fatto la differenza. Il francese ha scelto il progetto tecnico di Allegri, convinto di poter essere il fattore determinante nel rush finale della Serie A. Innesto fisico: Con i suoi 192 cm e la sua capacità di proteggere palla, Mateta offrirà al tecnico livornese un’alternativa di peso assoluto, permettendo anche a Leão (alle prese con la pubalgia) di rifiatare senza perdere pericolosità in area di rigore.

La strategia di Igli Tare

Anticipare l’arrivo di Mateta da giugno a gennaio è un segnale di estrema forza da parte di Igli Tare e della proprietà RedBird. Il Milan non si accontenta più di programmare il futuro, ma vuole vincere nl presente. L’acquisto del francese, unito al rinnovo di Maignan, blinda l’asse portante della squadra, garantendo solidità internazionale in ogni reparto.