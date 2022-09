Massimo Orlando: «Theo Hernandez clamoroso contro il Napoli»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha elogiato la prestazione di Theo Hernandez nella gara di ieri sera tra Milan e Napoli

Intervistato da TMW Radio, Massimo Orlando ha dichiarato:

«Che il Napoli è da Scudetto. Riuscire a vincere in un campo così difficile, contro un grande Milan, devi essere una grande squadra. E’ stato bravo a resistere ed è una squadra che può puntare in alto. Il Milan ha dato la sensazione di essere squadra in tutti i sensi. Se fossi in un tifoso del Milan sarei arrabbiato ma la squadra c’è, gioca bene e sta crescendo. Mi ha fatto impressione, non ho mai visto giocarlo così bene. Non avrei rinunciato a Kalulu, Kjaer mi sembrava un azzardo ma con il senno di poi…Kvaratskhelia non lo puoi fermare. Theo Hernandez pazzesco nel secondo tempo. Zerbin è entrato nel momento in cui spingeva di più».