Massimo Mauro: «Dybala, basta parlare e fai 25 gol. Lukaku è più forte». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Massimo Mauro ha parlato così su La Gazzetta dello Sport della rivoluzione in casa Juventus.

FAVORITA SCUDETTO – «La Juventus è già la più forte perché la proprietà può programmare un aumento di capitale da 400 milioni. John Elkann sa quale valore abbia la Juve».

ARRIVABENE – «Mi pare la persona giusta al posto giusto. Alla Juve o sei un numero 1 oppure non vai».

RONALDO – «Ronaldo no, è troppo costoso. Chiaro che non può essere considerato un fastidio, come in certi momenti è sembrato essere per Sarri, però è evidente come sia necessario adeguare la squadra, quando c’è lui in rosa. Per me dopo tre anni con Cristiano è giusto cambiare».

DYBALA – «L’attaccante più forte resta Lukaku. Mi rendo conto che non è possibile, ma il mio reparto ideale avrebbe Dybala, Lukaku e Morata. I primi due titolari e Morata come cambio di entrambi. Perfetti. Di Dybala non mi è piaciuto l’ultimo anno. Ora basta parole, deve segnare 25 gol ed essere decisivo».