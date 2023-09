Boldi sul derby: «Il Milan ha una marcia in più, resta la squadra del mio cuore»

Massimo Boldi, noto attore tifoso rossonero, ha commentato il derby in programma sabato pomeriggio tra Inter e Milan

(dall’inviato Daniele Grassini) – Presente al Premio Gentleman Fair-play 2023, Massimo Boldi ha dichiarato in zona mista.

PAROLE – «L’effetto è buono, deve dartela la fede nel Milan e la costanza di dire sempre Forza Milan. Leao? Sarà il nostro divo di riferimento. Sono contento che Baresi sia vicinissimo alla squadra, le nuove generazioni devono affidarsi anche ai simboli per imparare. Cerco anche io di essere a tutto tondo. Pioli si è già meritato un taxi come Zaccheroni. Sarà un derby da tachicardia. Per Donnarumma e Tonali ho un pò di dispiacere ma cerchiamo di avere fiducia. All’Inter toglierei tutti tranne il portiere. Mi sembra che la Nazionale abbia iniziato bene, si son dati da fare. Donnarumma è un campione, anche ieri sera ha fatto dei miracoli. La prossima volta coi fischi andrà meglio. Addio di Maldini? Teniamo il Monza in panchina, probabilmente magari ci va».

Queste invece le sue dichiarazioni a Sky.

PAROLE – «Derby? Come sempre, credo che il Milan ha una marcia in più. La vedo giusta, vinca il migliore, sono due squadre uniche al mondo. Sì il Milan mi è piaciuto in questo avvio di stagione, rimane la grande squadra del mio cuore».