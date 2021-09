Ambrosini: «Ho un pensiero chiaro sulle possibilità di scudetto del Milan»

Ambrosini è convinto che nel grande equilibrio del campionato di quest’anno il Milan potrebbe alla fine spuntarla per lo scudetto

Massimo Ambrosini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulle chance scudetto del Milan:

«C’è un equilibrio iniziale evidente. Il Milan ha una rosa ancora più strutturata di quella della passata stagione, c’è stato un miglioramento collettivo della squadra. Anche a fronte della perdita di Donnarumma che resta il portiere più forte in circolazione. Ma aver acquistato altri grandi giocatori, con un mix perfetto tra giovani ed esperti permetterà a tutti di esprimersi ancora meglio, di crescere. Il gruppo ne uscirà valorizzato. E le altre non è che si siano rinforzate in modo così netto. Scudetto? Dico che questo Milan è attrezzato per arrivare in cima, tra primo e secondo posto a volte passa un gol o un fuorigioco. La squadra garantisce competitività, il gioco delle previsione è fine a se stesso. Ho visto una squadra sicura di sé, convinta di quello che fa, forte e motivata. Se l’anno scorso potevano “nascondersi” dietro l’effetto sorpresa, stavolta tutti sono pronti a esporsi e prendersi responsabilità. Sentono di poterlo fare perché la base è davvero forte: se non vincono ovviamente non sarà un fallimento».