Massaro sul girone: «Abbiamo le carte in regola per competere in Europa»

Daniele Massaro ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del sorteggio di Champions League che ha visto il Milan nel gruppo B

Daniele Massaro commenta così il girone di Champions del Milan. Le parole dell’ex attaccante rossonero ai microfoni di Sky Sport.

«Noi siamo il Milan. Se vogliamo tornare in alto dobbiamo affrontare squadre che hanno qualcosa in più, in questo momento, a livello tecnico. Sono squadre che hanno una cattiveria che rispecchia il carattere del proprio allenatore, ma noi siamo il Milan. Dobbiamo lottare per tornare competitivi. Bisogna essere spregiudicati ma con intelligenza calcistica. Abbiamo tutte le carte in regola per tornare a competere in Europa.»