Massaro scherza sulla Champions League del 2003: «Vittoria straordinaria, per fortuna che l'ultimo rigore...»

Massaro, leggenda del Milan, ha ricordato la vittoria della Champions League del 2003: grande emozione sul rigore di Shevchenko

In occasione della cena natalizia del Milan Club Trebisacce, l’ex attaccante rossonero Daniele Massaro ha ricordato la storica vittoria della Champions League del 2003, conquistata dalla formazione di Carlo Ancelotti ai rigori contro la Juventus. Intervistato dalla collega Giada Bruno, Massaro ha celebrato il trionfo e la figura del tecnico.

Massaro e il ricordo della Champions League del 2003

PAROLE – «Ovviamente il rigore è qualcosa da 50 e 50, lo sappiamo. Però con l’annata che avevamo fatto, con la convizione ed essere lì. La fortuna che l’ultimo rigore l’ha tirato una persona molto fredda, non si è fatta emozionare come molti, quindi a Sheva. È stato qualcosa di straordinario. Il mio amico capuccione, Carletto Ancelotti (ride, ndr), che ha avuto 5 anni in camera con me, e vi giuro che una persona così meravigliosa, come uomo, professionista ed allenatore è qualcosa di straordinario. È stato qualcosa di incredibile per aver portato a casa un altro trofeo per una società che ha avuto solo motivazioni sin dall’inizio di vincere di tutto e di più e superare il Real Madrid»

