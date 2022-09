Massara a DAZN: «Contenti del mercato, lavoro di Pioli enorme». Le dichiarazioni del dirigente del Milan

Frederic Massara ha parlato a DAZN prima di Milan-Napoli.

MERCATO – «Il Napoli ha operato molto bene. Noi siamo molto soddisfatti, abbiamo cercato di stabilizzare una squadra ai massimi livelli. Siamo competitivi e quindi contenti».

TIPO GIOCATORI PRESI – «Le caratteristiche del calcio in questo periodo vanno verso la velocità e una tecnica di alto livello. Mancano spazio e tempo, chi ha forza nelle gambe fa la differenza. Ma qui c’è un enorme lavoro del mister, abbiamo visto come ciascuno dei nostri ragazzi sia cresciuto in breve tempo».

ASSENZA LEAO – «Leao ha spiccate caratteristiche offensive, Krunic dà più equilibrio con le sue letture. È un giocatore prezioso che sarà utile alla squadra».

SFIDA SCUDETTO – «Non so se è una sfida scudetto ma è un grande partita. Lo scudetto è lontano ma sono due squadra forti e i punti pesano tanto».