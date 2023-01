Martorelli: «In Italia bisogna fare una cosa, vi spiego quale»

Giocondo Martorelli, noto procuratore, ha parlato della situazione del calcio italiano: la soluzione è tornare allo scouting

Ai microfoni di TMW, Giocondo Martorelli ha parlato così del prossimo mercato di gennaio:

«Niente colpi rilevanti ed eclatanti: sarà un mercato all’insegna di piccole situazioni. È sotto gli occhi di tutti: le problematiche societarie sono evidenti. In Inghilterra le società hanno una disponibilità economica importantissima e sono pronti ad offrire contratti milionari e ingaggi elevatissimi, da noi non è possibile. In Italia vedremo grande scouting. Bisogna tornare alle origini».