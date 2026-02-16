Marotta sul nuovo stadio: «Rispetto per San Siro, ma era necessario…». Segui le ultimissime sul club rossonero

L’evento “Your Next Milano 2026” ha offerto una vetrina prestigiosa per discutere del futuro dell’impiantistica sportiva meneghina. Dal palco della manifestazione, il Presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha dialogato apertamente con Paolo Scaroni, Presidente del Milan, confermando quanto la città di Milano sia centrale nel panorama sportivo globale. Durante l’incontro, Marotta ha sottolineato l’urgenza di una nuova casa per i due club, un progetto che mira a modernizzare radicalmente l’esperienza dei tifosi.

L’Addio a San Siro: Tra Nostalgia e Innovazione

Marotta ha espresso un mix di emozioni parlando dello storico Stadio Giuseppe Meazza. Pur definendolo un impianto iconico e “straordinario”, il dirigente nerazzurro ha ammesso che l’innovazione richiede il rispetto di standard internazionali ormai imprescindibili. “Sentiremo tristezza quando San Siro non ci sarà più”, ha dichiarato, “ma lo stadio nuovo è un’esigenza che sentivamo di avere”. Un ringraziamento speciale è andato al Sindaco Sala per la determinazione nel portare avanti un iter burocratico ricco di insidie.

PAROLE – «Lo stadio nuovo è un esigenza che sentivamo di avere, ringraziamo il Sindaco Sala per la determinazione nell’aver raggiunto questo obiettivo ricco di insidie. San Siro è uno stadio iconico. Rappresenta qualcosa di storico e straordinario, ho visto la mia prima partita a San Siro quando avevo 6 anni, dimenticare quelle emozioni è impossibile. E quando penso al fatto che San Siro non ci sarà più, sento un sentimento di tristezza, ma l’innovazione porta a dire che ci sono degli standard che vanno rispettati.

Per il tifoso avere una casa è qualcosa di importante. Oggi andare allo stadio non è solo vedere una partita, ma assistere anche ad uno spettacolo prima e dopo. Purtroppo in Italia non esiste una cultura della sconfitta, se si perde bisogna tornare a casa in fretta anche perché rischiNegli ultimi 20 anni in Europa sono stati costruiti 148 stadi, solo 4 in Italia. Noi siamo di sicuro il fanalino di coda. In questo caso, grazie alla determinazione delle proprietà di Milan e Inter, siamo riusciti ad imboccare questo percorso. Lo stadio era necessario, nonostante il massimo rispetto per San Siro. Lo Stadio è adrenalina, un contenitore di emozioni. Siamo riusciti oggi ad essere proprietari di San Siro, a intraprendere questo lungo percorso con la speranza di essere presenti in un avvenimento che darà lustro all’Italia, ovvero l’Europeo del 2032. Spero tanto che Milano possa essere rappresentata, sono molto ottimista anche se ci sono ancora tantissime difficoltà di esserci degli scontri fra tifoserie, da questo punto di vista dobbiamo migliorare»