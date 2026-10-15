Marocchi promuove Tomori e lancia il paragone con Gila dopo il Salisburgo: ecco le sue parole

L’analisi di Giancarlo Marocchi nel post-partita: elogio per l’inglese e menzione per il centrocampo di Amorim

La roboante vittoria per 4-0 ottenuta dal Milan sul campo del Salisburgo ha regalato i primi tre punti europei della gestione di Ruben Amorim e offerto importanti spunti di riflessione. Tra le note liete della serata d’Europa League c’è senza dubbio il ritorno dal primo minuto di Fikayo Tomori, schierato titolare per la prima volta dopo le esclusioni estive.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sky Sport, l’opinionista Giancarlo Marocchi ha analizzato la prova del difensore inglese, arrivando a paragonarne il valore tecnico e l’affidabilità a quelli di Mario Gila, difensore tra i più costanti e positivi in questo avvio di stagione dei rossoneri.

Le dichiarazioni di Giancarlo Marocchi

Durante il collegamento dagli studi televisivi, l’ex centrocampista si è espresso senza filtri sulla gestione iniziale del centrale inglese e sull’equilibrio tattico trovato dalla squadra:

«Quella su Tomori è stata una decisione sbagliata, poi spendi tantissimi soldi per prendere Gila ma come valore siamo lì. Ha fatto una buonissima partita. Temevo un Milan fragile con il solo Jashari davanti la difesa, invece non è stato così».

Promozione piena per la retroguardia e la mediana

Le parole di Marocchi sottolineano non solo il rendimento individuale di un elemento ritrovato come Tomori, capace di offrire una risposta immediata alla chiamata del tecnico portoghese, ma certificano anche la solidità del nuovo assetto. Nonostante i numerosi cambi effettuati dal mister rossonero e i timori legati alla presenza di un unico frangiflutti come Jashari in mezzo al campo, la squadra ha saputo blindare la porta e offrire una prestazione di spessore europeo.