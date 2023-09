Corsa scudetto, Balotelli snobba il Milan: la favorita per il tricolore è un’altra

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: i rossoneri di Pioli non sono i favoriti

Intervenuto a TvPlay.it, Mario Balotelli ha parlato così della lotta scudetto:

«L’Inter quest’anno può vincere lo Scudetto. La vedo in vantaggio rispetto a Juventus e Milan, in questo momento. Per come sono messe in campo oggi, sicuramente l’Inter sta meglio. Qualitativamente e numericamente è una squadra forte. Marko Arnautovic è fortissimo, è un buon acquisto per l’Inter. Gli auguro di ritornare il prima possibile, di fare i gol, di fare il jolly per la squadra. Non è facile rimpiazzare Dzeko. Lui è un fenomeno. Ho giocato con lui, è un fenomeno vero. Dzeko ha fatto la finale al posto di Lukaku».