Marinozzi: «Tonali? In questo momento difficile sostituirlo»

Andrea Marinozzi, presente negli studi di Sky Sport ha commentato lo stato di forma di Sandro Tonali. Le parole:

«La prima parte della scorsa stagione veniva spesso sostituito facendo staffetta con Bennacer e Kessiè. Quest’anno è capitato a Bennacer, ma in questo momento diventa davvero difficile sostituire Tonali, per l’energia che mette, per la personalità che è aumentata ancor di più, per la sua abilità nel riempire l’area di rigore è un giocatore completo, fortissimo, giustamente Pioli se lo gode»