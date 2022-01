Marianella: «Sostituire Kjaer? Non sarà per nulla facile, vi dico»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del possibile sostituto di Simon Kjaer, le sue parole:

«Kjaer si è trasformato in un giocatore fondamentale per il Milan e la Danimarca, sostituirlo non sarà facile. Botman è difficile che arrivi in prestito anche perchè il Lille ha fatto capire che l’accordo con il giocatore sarebbe stato quello di tenerlo per un anno e poi mandarlo in Premier. Vedo difficile un’operazione in prestito».