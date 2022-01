Marianella: «Kjaer? Sarà difficile da sostituire, su Botman...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marianella intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Kjaer e la possibilità del Milan di sostituirlo

Massimo Marianella intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Kjaer e la possibilità del Milan di sostituirlo. Ecco le sue parole:

«Kajer si è trasformato in un giocatore fondamentale nel Milan e nella Danimarca, sostituirlo non sarà facile, Botman difficile che arrivi soprattutto in prestito soprattutto a causa»