Marianella dubbioso: «Non credo che l’Inter abbia una gioia in più a vincere lo Scudetto col Milan, ecco perché»

Massimo Marianella, negli studi di Sky prima di Milan Inter, ha parlato così a proposito del derby di Serie A 2023/24

MILAN INTER – «L’Inter è più forte del Milan, lo ha dimostrato ampiamente in questa stagione. Al giorno d’oggi non credo però che abbiano una gioia in più a vincere lo scudetto nel derby, è più una mentalità da tifoso che comunque capisco ampiamente. Non credo che quest’Inter sia stata la più bella, quest’anno è sembrato un campionato molto facile perchè comunque i nerazzurri si sono dimostrati molto più forti. Questa Inter comunque entrerà nella storia ma di Inter forti e vincenti ne ho viste e commentate tante. Simone Inzaghi paradossalmente ha cambiato il suo status perdendo una partita e sto parlando della finale di Istanbul. Pur perdendo quella partita che avrebbe meritato di vincere ha fatto un grande salto di qualità perchè conta anche come giochi e come perdi. Sulla formazione del Milan dico questo: Pioli è un grande allenatore ma sulle sue scelte ho qualche dubbio. Giroud è un giocatore che ha fatto grandi partite ed è un giocatore da grandi partite perchè comunque fa giocare bene i compagni».