Marianella: «Il Milan ora ha una responsabilità, ecco quale»

Massimo Marianella, noto giornalista di Sky, ha parlato del Milan sottolineando la grande crescita del club rossonero

Ospite a Sky, Massimo Marianella ha parlato in questi termini del Milan:

«Il Milan aveva un progetto. La forza è stata credere in duo, quello di Maldini e Massara, che è andato prendere giocatori su cui non tutti sono stati in grado di scommettere. Pioli ha estratto dai giocatori più di quelle che per tanti erano le potenzialità. Questa squadra adesso ha la responsabilità di vincere tutto, perché tutti sono cresciuti. Persino Giroud che è un campione del Mondo è diventato ancora più bravo».