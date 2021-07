Marianella: «Giroud non è come Mandzukic. È ancora di livello mondiale»

Massimo Marianella commenta così l’arrivo di Olivier Giroud al Milan. Le parole del telecronista ai microfoni di Sky Sport

Massimo Marianella ha commentato l’acquisto di Olivier Giroud da parte del Milan. Il noto telecronista, che ha seguito il giocatore commentandolo in Premier League con le maglie di Arsenal e Chelsea, ne ha parlato così a Sky Sport.

«È un grande acquisto, non paragonabile a quello di Mandzukic dello scorso anno. Giroud è ancora uno straordinario attaccante di livello mondiale. Il Milan, anche per la cifra con cui lo prende, fa un colpaccio straordinario. Credo che sia uno da 15-20 gol in questa stagione. È uno che caratterialmente che se per due-tre partite va in panchina non ha mai creato nessun problema. Solo Henry ha segnato di più di lui in nazionale. È un giocatore ancora di altissimo livello che secondo me in Italia può fare 15-20 gol a stagione e può fare la differenza nel Milan. Può permettere ai due attaccanti esterni, Rebic e Leao, di giocare nella loro posizione, a volte può anche giocare con Ibrahimovic, sarà di sicuro un grande fattore.»