Marelli: «Rigore Verona? Non capisco come si faccia a non rivedere»

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati parlando dell’episodio relativo al rigore di Kalinic. Le sue parole:

«Sul rigore per il Verona l’on field review sarebbe doverosa. Non voglio entrare in un ginepraio, perché in sala VAR non c’ero, bisogna capire se questa immagine da cui è evidente il fallo di Kalinic su Romagnoli fosse o meno a disposizione»