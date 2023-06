Marco Sportiello, nuovo portiere del Milan, ha svelato il proprio tifo rossonero nell’intervista a Milan Tv

Durante l’intervista a Milan Tv, Marco Sportiello ha dichiarato:

Sono milanista dalla nascita, vengo da una famiglia di milanisti, quindi per me è un sogno che si avvera. È un motivo di orgoglio per me, voglio ripagare la fiducia della società

