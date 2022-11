Marchisio: «Giroud? Adesso lo farei riposare»

Claudio Marchisio presente negli studi Rai ha commentato la prestazione di Giroud in Francia Danimarca. Le sue parole

«Lo farei riposare un po adesso. Per lui oggi non era una partita semplice perchè la Danimarca nel primo tempo ha difeso molto bene, soprattutto lì vicino all’area. Per lui non era semplice difendere la posizione e ricevere dei palloni giusti ci può stare che per una partita non sia stato così incisivo come nella prima gara»