Marchetti su Milan Frosinone: «In caso di non vittoria, la società ragionerà su Pioli». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Marchetti è intervenuto a SkySport per analizzare il match tra Milan e Frosinone.

PAROLE – «Il Milan sul mercato dovrà capire se prendere oltre ai difensori anche un attaccante. Okafor ha un modo di intendere il ruolo da centravanti in maniera diversa da Giroud. Per andare incontro a una difficoltà, mettendo Theo difensore ne crei un’altra. Se oggi il Milan non vince anche la società, secondo me, inizierà a ragionare sicuramente sulla posizione di Pioli».