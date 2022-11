Marchetti: «Il Mondiale in Qatar mantiene il suo fascino, però…»

Luca Marchetti, noto giornalista esperto di mercato, ha analizzato l’inizio del Mondiale in Qatar: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così del Mondiale in Qatar:

«C’è un bel disequilibrio tra le big e le altre, anche la gara dell’Argentina va su quel filone. Il fascino del Mondiale rimane, a prescindere da quanto detto prima dell’inizio. Non bisogna mollare la presa sui diritti umani ora che il pallone rotola, però il Mondiale rimane il Mondiale e il suo fascino non cambia. Non c’è altro che il Mondiale e me ne accorgo perché si parla di quello, sono incuriosito dalle storie dei giocatori. Prendi l’esempio del portiere dell’Olanda che giocava in B a Foggia, oppure il figlio di Weah che riesce a segnare quel gol che non ha mai segnato il padre».