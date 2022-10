Marchetti: «Il Milan va sempre oltre le difficoltà, è incredibile»

Luca Marchetti, giornalista sportivo di Sky, ha elogiato la grande attitudine del Milan a superare sempre le difficoltà che incontra

Dalle colonne di TMW, Luca Marchetti ha parlato così del Milan di Pioli:

«In attesa che il Milan completi il suo percorso, dopo aver messo il bollino in una gara in cui poteva aver tutto da perdere. E invece ha vinto in scioltezza, con quei principi che Pioli già da due anni ormai ha inculcato nella sua squadra. Le partite contro il Chelsea avevano – forse – lasciato delle scorie. Il Milan ha questa capacità straordinaria di andare sempre oltre. Di dimenticare la partita appena finisce, sia se vada bene che meno bene. Per aggredire di nuovo l’avversario, dal primo minuto».