Marchetti: «Firpo al Milan? Vicini allo zero percento di possibilità»

Junior Firpo difficilmente arriverà al Milan: il terzino vuole restare al Barcellona, Maldini potrebbe non prendere nessuno

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato a Sky Sport della trattativa attualmente in corso tra Milan e Barcellona per Junior Firpo:

«Il ragazzo è diventato papà da pochissimi giorni e non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Barcellona per giocare spezzoni di gara dietro Theo Hernandez. Le possibilità che arrivi al Milan sono più vicine allo zero che a cento. Se non dovesse arrivare Maldini e Massara potrebbero anche decidere di non prendere nessuno in quel ruolo».