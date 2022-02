Marchegiani: «Vi spiego perchè le ultime due partite sono un grande rammarico per il Milan»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Marchegiani, ex portiere, ha analizzato gli ultimi due pareggi del Milan contro Salernitana e Udinese: le sue parole

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani ha parlato in questi termini delle ultime due partite del Milan:

«Gli ultimi due pareggi, visti dal punto di vista del Milan, sono un peccato enorme. Due partite indirizzate bene, segnando per primi, ma che non le hanno sapute gestire. Dovevano dare più importanza a quel vantaggio iniziale, sembrava che non sapessero cosa si stessero giocando».