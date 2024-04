Marchegiani vede il bicchiere mezzo pieno: «Il Milan non sta facendo così male. È primo nel campionato senza Inter». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Luca Marchegiani ha parlato a SkySport analizzando il momento del Milan e la posizione in classifica dei rossoneri.

PAROLE – «Essere secondo a 69 punti potrebbe essere un gran risultato o una delusione enorme, perché magari una squadra forte come te ha fatto 14 punti in più. L’Inter ha fatto un’annata straordinaria, togliendo un po’ quell’obiettivo alle altre che stanno facendo un altro campionato. Il Milan è primo nell’altro campionato, non è che stia facendo così male».