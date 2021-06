Marchegiani: «Kjaer è stato un gigante e il motivo è molto chiaro»

Marchegiani ha spiegato come mantenere la lucidità in momenti del genere denoti uno spessore umano non indifferente

Luca Marchegiani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in questi termini di Simon Kjaer:

«Kjaer è stato un gigante nella gestione della situazione, difficile e molto emotiva. È facile parlarne dopo quando le cose grazie a Dio sono andate bene, ma lì per lì trovare la sensibilità giusta e l’atteggiamento che non tradisse la disperazione non era facile. Questo comportamento ha aiutato l’ambiente a svolgere al meglio tutte le operazioni, ci vuole fermezza e lucidità in quelle situazioni».