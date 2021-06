Marchegiani: «Di Donnarumma mi dispiace una cosa in particolare»

Marchegiani ha spiegato come sia un profondo dispiacere che Donnarumma lasci il Milan e l’Italia così giovane

Luca Marchegiani, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato della decisione di Gianluigi Donnarumma di accettare l’offerta del PSG:

«Mi dispiace profondamente che se ne sia andato dal Milan e che non giochi più in Italia. Sono contento che sistemi le sue cose prima dell’Europeo. Non è che ci fossero tutte queste squadre… Il PSG ha preso un giocatore del livello di Donnarumma nonostante siano coperti in porta: dovrà competere con Navas».