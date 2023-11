Marcandalli Milan: il nuovo obiettivo per la difesa impara da Nesta

Il Milan osserva con interesse Alessandro Marcandalli, il difensore della Reggiana di Nesta è il nuovo obiettivo per la difesa

Il nuovo obiettivo in difesa per il calciomercato Milan è Alessandro Marcandalli. Il giovane centrale classe 2002 sta stupendo tutti in prestito alla Reggiana in Serie B, sotto la guida di Alessandro Nesta. Calciomercato.com, conferma l’interesse da parte dei rossoneri.

Il difensore è finito nella lista dei desideri rossoneri, nonostante ancora non ci siano stati contatti diretti tra le parti. Il giocatore è di proprietà del Genoa e, per caratteristiche, ricorda un po’ Malick Thiaw.