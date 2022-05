Marani: «Il Milan è la squadra che ha lavorato meglio quest’anno». Le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport

Matteo Marani parla così del Milan su Sky Sport.

Le sue parole: «Sarà una partita molto difficile contro l’Atalanta. C’è troppa pressione sul Milan ma secondo me va sottolineato quello che ha fatto e da dove è partito. Il Milan è la squadra che ha lavorato meglio in questa stagione, su questo non credo ci siano dubbi».