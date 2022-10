Marani: «Il simbolo morale del Milan è Tonali»

Matteo Marani ha analizzato la vittoria del Milan contro il Verona: grande forza morale dei rossoneri con Tonali leader

Ospite a Sky, Matteo Marani ha parlato così del Milan dopo la vittoria di Verona:

«Quella del Milan è una vittoria pesante, decisa da Tonali che è il simbolo non tecnico, ma morale dei rossoneri, è il leader, il trascinatore. E’ stata una vittoria sofferta contro un Verona che ha giocato una buona partita. A vincere è stato il Milan, che non sta attraversando un grande periodo dal punto di vista fisico, ma ha una forza interiore incredibile. Milan e Napoli hanno qualcosa in più al momento, credo che queste due siano le squadre destinate a lottare fino alla fine per lo scudetto».