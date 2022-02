Marani: «È un campionato da brividi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Marani intervenuto in collegamento a Sky Sport, ha commentato l’andamento del campionato dopo il derby di ieri:

«Il campionato è riaperto. Noi apettavamo gennaio e questi giorni di febbraio quale sarebbe stata la risposta dell’Inter. Ora, se guardiamo il gioco non c’è discussione, perchè anche ieri l’Inter ha comandato a lungo il gioco fino a quando non ha segnato Giroud. Fino a quel momento molti hanno pensato: è finito il campionato. Invece il campionato non è finito, è un campionato da brividi »