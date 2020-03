Manuale del buon dirigente: Galliani rinfresca la memoria a Mirabelli

L’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha condannato alcuni comportamenti scorretti del collega Mirabelli

Mettiamo caso esista un manuale del buon dirigente: istruzioni per l’uso, rapidi consigli e vitali istruzioni per chiunque voglia intraprendere la carriera di direttore in una società di livello. Al Milan, vista la degenerazione totale in atto ormai da diversi anni, siamo abituati ormai ad interpreti che questo fantomatico libro, qualora fosse in vendita, mai lo avrebbero comprato e letto. Nell’ultimo periodo inoltre, come se non fosse bastata la situazione già comica in cui i colori rossoneri sono immersi, addetti ai lavori e non hanno dovuto subire le pontificazioni e i pensieri illuminati dell’ex direttore sportivo del Diavolo Massimiliano Mirabelli.

Dalle rivendicazioni sul proprio operato, fino alla critica del mercato attuale, passando per i gratuiti e non richiesti rimproveri nei confronti di vari interpreti. A rispolverare il manuale del buon dirigente ci ha pensato per fortuna oggi Adriano Galliani. L’ex amministratore delegato rossonero, intervistato dal Corriere dello Sport, ha condannato duramente gli atteggiamenti irrispettosi di Mirabellli: «Non sopporto la gente che va via e spiega sui giornali come si dovrebbe fare. Se lavori nel club ti dai da fare e quando ne esci devi stare zitto. Come faccio io». Parola.