Mano Abraham in Milan Roma, contatto con la mano: per Turpin e il VAR è tutto regolare – FOTO

Mano Abraham in Milan Roma, contatto con la mano: per Turpin e il VAR è tutto regolare. La FOTO del contatto con la mano

Altro clamoroso errore arbitrale in Milan Roma: a pochi minuti dal termine del match di Europa League non è stato fischiato un rigore ai rossoneri.

Abraham tocca con la mano la palla. Per Turpin è tutto regolare: anche dopo la revisione del VAR non viene concesso il rigore che avrebbe potuto portare al pareggio dei rossoneri in questa sfida dei quarti d’andata di Europa League.