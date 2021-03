Manieri: «La sconfitta contro la Juve aveva penalizzato il Milan femminile»

Raffaella Manieri, ex giocatrice del Milan femminile, ha rilasciato una breve dichiarazione sul derby, ecco le sue parole

Raffaella Manieri ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sul derby tra Milan femminile e Inter:

Sull’approccio del Milan al derby: «Le rossonere devono stare attente, perché l’Inter ha dimostrato che può mettere in difficoltà chiunque. È una partita a sé il derby. Le ragazze le ho sentite cariche e penso che siano prontissime ad affrontare la partita. C’è un po’ di pressione perché il Sassuolo ieri ha vinto, ma penso che la scaricheranno in coraggio non in paura».

Sulla sconfitta in Coppa Italia: «Non mi aspettavo la sconfitta, ci sono state condizioni climatiche importanti, ma non deve essere una giustificazione. Hanno sofferto il 4-0 contro la Juve e di conseguenza hanno perso morale contro l’Inter».