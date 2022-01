Mangiante: «Ecco le possibili scelte di Mourinho per il Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Angelo Mangiante, in collegamento negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulle possibili scelte di Mourinho in vista del Milan

Angelo Mangiante, in collegamento negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulle possibili scelte di Mourinho in vista del Milan :

«Molto probabilmente contro il Milan giocherà Pellegrini affiancato da Cristante e Veretout. In attacco la certezza Abraham molto importante per la brillantezza della fase offensiva della Roma. Poi Zaniolo che porta il 22 sulle spalle, 22 come l’anno appena comiciato. Questo può essere il suo anno anche in chiave Nazionale»