Mandzukic verso il Qatar, opzioni Jovic e Haaland per il Milan

Mario Manduzkic potrebbe accettare le ricche offerte provenienti dal Qatar lasciando così la Serie A. Il croato, che è un obiettivo del Milan, è a caccia dell’ultimo contratto della carriera. Per i rossoneri le alternative a Zlatan Ibrahimovic sono due: Jovic e Haaland.

Per l’attaccante del Real Madrid la strada è in salita. Elliott non accetta prestiti né diritti di recompra, cavilli che complicano la trattativa con il Real Madrid (e per lo stesso motivo anche con il Barcellona per Todibo). Più facile la situazione riguardante il classe 2000 di proprietà del Salisburgo: la clausola rescissoria e la volontà del giocatore potrebbero far pendere l’ago della bilancia dalla parte del Milan.