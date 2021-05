Mandzukic, rinnovo contrattuale: il Milan ha preso una decisione figlia dei conti fatti fino ad ora tra ingaggio ed efficacia presenze

Come riporta il Corriere della sera, Mandzukic è arrivato a gennaio al Milan con un contratto di sei mesi. Troppi i problemi fisici che non gli hanno permesso di mantenere una certa continuità, recepita sensibilmente anche dallo stesso con l’auto decurtazione di un mese di stipendio. Per questo motivo il Milan avrebbe deciso che in estate non rinnoverà.