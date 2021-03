Mandzukic pronto al rientro: il croato deve cominciare ad incidere

Mandzukic tornerà a disposizione dopo la sosta: il croato non vuole passare da comparsa e ha tutta l’intenzione di incidere

Mario Mandzukic è pronto al riscatto. Al croato restano dieci partite per lasciare un segno tangibile nella stagione rossonera dopo i molteplici acciacchi fisici che ne hanno caratterizzato il percorso fino ad ora.

PRONTO PER LA SAMP – Mandzukic sarà a disposizione di Pioli per la gara contro la Sampdoria e le sue caratteristiche potranno tornare utili contro una difesa arroccato come quella della formazione di Ranieri. Il futuro è oggi: Mandzukic ha tutta la voglia di viverlo da protagonista in rossonero